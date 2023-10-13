Жизненный цикл Wuchereria bancrofti
1. При питании на человеке-хозяине зараженный комар передает личинки филярий третьей стадии (L3) на кожу хозяина. Затем личинки внедряются через место укуса.
2. После инфицирования личинки мигрируют в лимфатические сосуды, где превращаются во взрослых нитевидных червей.
3. Беременные взрослые самки выделяют покрытые оболочкой микрофилярии, которые циркулируют в лимфе и крови.
4. Комар заглатывает микрофилярии, когда питается кровью зараженного хозяина.
5. После попадания в организм микрофилярии теряют свои оболочки. Некоторые из них проникают через части средней кишки комара и мигрируют в его грудные мышцы.
6 и 7. В грудных мышцах микрофилярии развиваются в личинки первой стадии (L1), а затем в инвазионные личинки третьей стадии (L3).
8. Инвазионные личинки третьей стадии мигрируют в хоботок комара. Жизненный цикл завершается, когда комар питается на хозяине.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.