skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon
Жизненный цикл <i >Wuchereria bancrofti</i>

Жизненный цикл Wuchereria bancrofti

  • 1. При питании на человеке-хозяине зараженный комар передает личинки филярий третьей стадии (L3) на кожу хозяина. Затем личинки внедряются через место укуса.

  • 2. После инфицирования личинки мигрируют в лимфатические сосуды, где превращаются во взрослых нитевидных червей.

  • 3. Беременные взрослые самки выделяют покрытые оболочкой микрофилярии, которые циркулируют в лимфе и крови.

  • 4. Комар заглатывает микрофилярии, когда питается кровью зараженного хозяина.

  • 5. После попадания в организм микрофилярии теряют свои оболочки. Некоторые из них проникают через части средней кишки комара и мигрируют в его грудные мышцы.

  • 6 и 7. В грудных мышцах микрофилярии развиваются в личинки первой стадии (L1), а затем в инвазионные личинки третьей стадии (L3).

  • 8. Инвазионные личинки третьей стадии мигрируют в хоботок комара. Жизненный цикл завершается, когда комар питается на хозяине.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.