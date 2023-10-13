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Жизненный цикл <i >Trypanosoma brucei gambiense</i> и <i >Trypanosoma brucei rhodesiense</i>

Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense

  • 1. Во время паразитирования кровяной мухи на организме млекопитающего, инфицированные мухи цеце впрыскивает метациклические трипомастиготы в ткани кожи. Паразиты проникают в лимфатическую систему и попадают в кровоток.

  • 2. Внутри хозяина в кровотоке они превращаются в трипомастиготов и переносятся по всему телу на другие участки, а также проникают в другие жидкости (например, лимфу, спинномозговую жидкость).

  • 3. Трипомастиготы размножаются делением.

  • 4. Они циркулируют в кровотоке.

  • 5. Во время паразитирования на зараженном организме млекопитающего, муха цеце заражается трипомастиготами в кровотоке.

  • 6. Личинки подобные филяриям проникают через человеческую кожу.

  • 7. Проциклические трипомастиготы покидают среднюю кишку и превращаются в епимастигот.

  • 8. Эпимастиготы достигают слюнных желез мухи, размножаются делением, и развиваются в метациклических трипомастигот.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.