Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense
1. Во время паразитирования кровяной мухи на организме млекопитающего, инфицированные мухи цеце впрыскивает метациклические трипомастиготы в ткани кожи. Паразиты проникают в лимфатическую систему и попадают в кровоток.
2. Внутри хозяина в кровотоке они превращаются в трипомастиготов и переносятся по всему телу на другие участки, а также проникают в другие жидкости (например, лимфу, спинномозговую жидкость).
3. Трипомастиготы размножаются делением.
4. Они циркулируют в кровотоке.
5. Во время паразитирования на зараженном организме млекопитающего, муха цеце заражается трипомастиготами в кровотоке.
6. Личинки подобные филяриям проникают через человеческую кожу.
7. Проциклические трипомастиготы покидают среднюю кишку и превращаются в епимастигот.
8. Эпимастиготы достигают слюнных желез мухи, размножаются делением, и развиваются в метациклических трипомастигот.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.