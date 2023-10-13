Жизненный цикл Taenia solium
У людей может развиться кишечная инфекция, вызванная взрослыми особями после приема в пищу зараженной свинины, или цистицеркоз после употребления в пищу еды, загрязненной яйцами (что делает людей промежуточными хозяевами).
1. Люди глотают сырую или недоваренную свинину, содержащую цистицерков (личинки).
2. После приема пищи, цисты эвагинируют, закрепляются в тонком кишечнике сколексом и созревают до взрослых червей приблизительно за 2 месяца.
3. Взрослые ленточные черви производят проглоттидов, которые становятся беременными; они отделяются от солитера и мигрируют к заднему проходу.
4. Отдельные проглоттиды, яйца, или и то, и другое передаются от дефинитивного хозяина (человека) с экскрементами.
5. Свиньи или люди заражаются, глотая яйца с зародышем или беременных проглоттид (например, с загрязненной фекалиями едой). Автоинфицирование может произойти среди людей, если проглоттиды проходят от кишечника до желудка через обратную пристальтику.
6. После того, как яйца глотаются, они оседают в кишечнике и выделяют онкосферы, которые проникают через стенки кишечника.
7. Онкосферы поступают через кровоток в поперечно-полосатые мышцы и в головной мозг, печень и другие органы, где они развиваются до цистицерков. Результатом этого является цистицеркоз.