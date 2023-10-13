Жизненный цикл Strongyloides stercoralis
Жизненный цикл S. stercoralis является более сложным, чем у большинства нематод с чередованием свободноживущих и паразитических циклов, и ее потенциалом для аутоинфекции и размножения в организме хозяина.
1. Личинки Rhabditiform выделяется со стулом в почву.
2. Там, личинки rhabditiform могут стать свободно живущими взрослыми или стать инвазионными filariform личинками, которые проникают кожу человека (6).
3. Взрослые черви самцы и самки откладывают яйца.
4. Личинки Rhabditiform вылупляются из яиц.
5. Эти личинки могут развиться в свободно живущих взрослых (2) или в инвазионных личинок филяриевидных (6).
6. Они развиваются во взрослых за период от 32 до 80 дней.
7. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают во взрослых.
8. В тонком кишечнике, взрослая самка червя производит яйца.
9. Из яиц вылупляются личинки rhabditiform. Большая часть личинок выводится из организма в стуле.
10. Некоторые личинки становятся филяревидными личинками в толстой кишке, проникают через стенку кишечника (внутреннее самозаражение) или перианальную кожу (внешнее самозаражение) и следуют нормальному инфекционному циклу.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.