Жизненный цикл <i >Strongyloides stercoralis</i>

Жизненный цикл Strongyloides stercoralis

Жизненный цикл S. stercoralis является более сложным, чем у большинства нематод с чередованием свободноживущих и паразитических циклов, и ее потенциалом для аутоинфекции и размножения в организме хозяина.

  • 1. Личинки Rhabditiform выделяется со стулом в почву.

  • 2. Там, личинки rhabditiform могут стать свободно живущими взрослыми или стать инвазионными filariform личинками, которые проникают кожу человека (6).

  • 3. Взрослые черви самцы и самки откладывают яйца.

  • 4. Личинки Rhabditiform вылупляются из яиц.

  • 5. Эти личинки могут развиться в свободно живущих взрослых (2) или в инвазионных личинок филяриевидных (6).

  • 6. Они развиваются во взрослых за период от 32 до 80 дней.

  • 7. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают во взрослых.

  • 8. В тонком кишечнике, взрослая самка червя производит яйца.

  • 9. Из яиц вылупляются личинки rhabditiform. Большая часть личинок выводится из организма в стуле.

  • 10. Некоторые личинки становятся филяревидными личинками в толстой кишке, проникают через стенку кишечника (внутреннее самозаражение) или перианальную кожу (внешнее самозаражение) и следуют нормальному инфекционному циклу.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

