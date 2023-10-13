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Жизненный цикл <i >Opisthorchis</i>

Жизненный цикл Opisthorchis

  • 1. В организме человека-хозяина взрослая особь трематода высвобождает оплодотворенные яйца, которые попадают в фекалии.

  • 2. После проглатывания улиткой (первым промежуточным хозяином) из яиц высвобождаются мирацидии, которые превращаются в спороцисты, затем редии, а затем в церкарии.

  • 3. Церкария высвобождается из организма улитки и проникает в пресноводную рыбу (2-го промежуточного хозяина).

  • 4. Церкарии локализуются под чешуей рыбы или в мышцах, покрываются оболочкой, превращаются в метацеркарии. Основной (окончательный) хозяин –млекопитающее (кошки, собаки, различные млекопитающие, потребляющие рыбу, включая человека) заражается при употреблении в пищу недоваренной рыбы, содержащей метацеркарии.

  • 5. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку.

  • 6. Они поднимаются через фатерову ампулу в желчные протоки, где они закрепляются и развиваются до стадии взрослой особи. Через 3–4 недели они откладывают яйца.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

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