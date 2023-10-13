2. После проглатывания улиткой (первым промежуточным хозяином) яйца вылупляются и выпускают мирацидий, который проникает в кишечник улитки. Мирацидии развиваются в спороцисты, затем в редии, а затем в церкарии. Каждая редия производит множество церкарий.