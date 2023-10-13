Жизненный цикл Heterophyes heterophyes
1. В организме хозяина взрослый червь откладывает яйца с эмбрионами; каждое яйцо содержит полностью развитый мирацидий. Яйца попадают в кал хозяина.
2. После проглатывания улиткой (первым промежуточным хозяином) яйца вылупляются и выпускают мирацидий, который проникает в кишечник улитки. Мирацидии развиваются в спороцисты, затем в редии, а затем в церкарии. Каждая редия производит множество церкарий.
3. Церкарии высвобождаются из улитки.
4. Церкарии инцистируются в виде метацеркариев в тканях пресноводной или солоноватой рыбы (2-й промежуточный хозяин).
5. Окончательный хозяин заражается при потреблении сырой, недоваренной или соленой рыбы, содержащей метацеркарии.
6. После проглатывания метациркарий попадает внутрь организма и закрепляется на слизистой оболочке тонкого кишечника.
7. Там они созревают во взрослых.
8. Помимо людей Heterophyes heterophyes могут быть заражены различные млекопитающие, потребляющие рыбу (например, кошки, собаки) и птицы.
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