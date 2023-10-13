skip to main content
Жизненный цикл <i >Enterobius vermicularis</i>

  • 1. Яйца откладываются в перианальные складки.

  • 2. Яйца могут быть проглочены, когда люди касаются рта после почесывания перианальной области (аутоинфекция) или после контакта рук с загрязненной одеждой или другими предметами (например, постельным бельем, занавесками, ковровым покрытием); контакт с загрязненными предметами может также привести к попаданию нескольких яиц в воздух и, следовательно, в организм.

  • 3. После попадания яиц в организм, они направляются в тонкую кишку, где из них вылупляются личинки.

  • 4. Взрослые черви обитают в просвете слепой кишки.

  • 5. Ночью беременные самки мигрируют за пределы заднего прохода и откладывают яйца, ползая по коже перианальной области.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

