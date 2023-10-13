4. Примерно через 1 год после заражения самка червя провоцирует образование на коже папул (пузырей), обычно на дистальном отделе нижней конечности. Папулы со временем изъязвляются. При контакте кожных поражений с водой (пациенты обычно погружают пораженную конечность в воду, чтобы уменьшить интенсивный дискомфорт) появляется самка червя и выпускает личинок.