Жизненный цикл Dracunculus medinensis
1. Люди заражаются при употреблении воды, содержащей микроракообразных (веслоногих ракообразных), которые инфицированы личинками D. medinensis.
2. Особи копеподов после проглатывания погибают и высвобождают личинки, которые проникают в желудок и стенку кишечника, а затем в брюшную полость и забрюшинное пространство.
3. После того, как личинки превращаются во взрослых особей и спариваются, самцы умирают, а самки мигрируют в подкожных тканях к поверхности кожи.
4. Примерно через 1 год после заражения самка червя провоцирует образование на коже папул (пузырей), обычно на дистальном отделе нижней конечности. Папулы со временем изъязвляются. При контакте кожных поражений с водой (пациенты обычно погружают пораженную конечность в воду, чтобы уменьшить интенсивный дискомфорт) появляется самка червя и выпускает личинок.
5. Личинки проглатываются веслоногим ракообразным.
6. Через 2 недели личинки становятся инвазионными. Когда веслоногие рачки попадают в организм человека, цикл завершается.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.