Жизненный цикл Cyclospora
Ооцисты Cyclospora не являются спорулированными (т.е., инфекционными) при попадании в стул. Таким образом, прямой фекально-оральный путь передачи не происходит.
1. Неспорулирующие ооцисты выводятся из инфицированного хозяина через кал.
2–3. Спустя 1-2 недели пребывания во внешней среде при температуре 22-32° С ооцисты спорулируют.
4. Спорулирующие ооцисты попадают в пищу или воду. Механизм заражения не установлен.
5. Спорулирующие ооцисты попадают в пищу или воду.
6. Ооцисты эксцистируют в желудочно-кишечном тракте, высвобождая спорозоиты, которые проникают в эпителиальные клетки тонкого кишечника.
7. Внутри клеток они размножаются бесполым путем, затем формируют половые клетки, после копуляции которых созревают ооцисты, попадающие в конечном итоге в кал.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.