Жизненный цикл Baylisascaris procyonis
1. Еноты выделяют яйца B. procyonis с фекалиями в окружающую среду.
2. Для созревания и приобретения инфекционности яйцам требуется от 2 до 4 недель.
3. В окружающей среде еноты могут заразиться, проглотив инфекционные яйца.
4. Многие другие животные могут быть промежуточными хозяевами.
5. Яйца, проглоченные этими хозяевами, вылупляются в личинок, которые проникают через стенку кишечника и мигрируют через множество тканей, где они инкапсулируются.
6. Жизненный цикл завершается, когда еноты поедают этих хозяев.
7. В тонком кишечнике енота личинки превращаются во взрослых червей, а яйца выводятся с его фекалиями.
8. Заражение людей происходит, когда они случайно проглатывают инфекционные яйца из окружающей среды. После попадания внутрь организма человека из яиц вылупляются личинки.
9. Личинки мигрируют через различные ткани человека (печень, сердце, легкие, мозг, глаза) и вызывают синдромы висцеральной мигрирующей личинки (ВМЛ) и глазной мигрирующей личинки (ОМЛ). Личиночный миграционный энцефалит (ЛМЭ) может вызывать тяжелые неврологические заболевания.
