9–11. Когда Acanthamoeba проникает через дыхательные пути или кожу, она может распространяться с током крови и поражать центральную нервную систему, вызывая гранулематозный амёбный энцефалит (9) либо генерализованную инфекцию (10) или кожные поражения (11) у людей с ослабленным иммунитетом. Цисты и трофозоиты Acanthamoeba могут широко распространяться и обнаруживаться в тканях (например, кожа, спинномозговая жидкость).