Жизненный цикл Acanthamoeba
1–2. Жизненный цикл амебы Acanthamoeba имеет 2 стадии: цисты и трофозоиты. У нее отсутствует жгутиковая стадия.
3. Трофозоиты размножаются митозом (ядерная мембрана не сохраняется целой).
4–7. Трофозоиты являются инфекционной формой, но и цисты, и трофозоиты могут проникать в организм (4) через глаз (5), через носовые ходы в нижние дыхательные пути (6) или через изъязвленную или поврежденную кожу (7).
8. Когда Acanthamoeba проникают через глаз, они могут вызывать тяжёлый кератит у изначально здоровых людей, особенно у пользователей контактных линз.
9–11. Когда Acanthamoeba проникает через дыхательные пути или кожу, она может распространяться с током крови и поражать центральную нервную систему, вызывая гранулематозный амёбный энцефалит (9) либо генерализованную инфекцию (10) или кожные поражения (11) у людей с ослабленным иммунитетом. Цисты и трофозоиты Acanthamoeba могут широко распространяться и обнаруживаться в тканях (например, кожа, спинномозговая жидкость).
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.