Ооцисты Cystoisospora belli не являются спорулированными (т.е., инфекционными) при попадании в стул. Таким образом, прямой фекально-оральный путь передачи не происходит.

1. Незрелые ооцисты выводятся с калом. Каждый ооцист обычно содержит один споробласт. Споробласт делится на две части и продуцируют защитные оболочки, превращаясь при этом в 2 спороцисты. Спороцисты делятся и формируют спорозоиты.

2. Ооцисты проглатываются, после чего вегетативные формы выходят из цист. Спорозоиты высвобождаются и проникают в эпителиальные клетки.