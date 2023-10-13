Жизненный цикл нематод
1. Яйца выходят со стулом и, если они находятся во влажной и теплой почве, через 1–2 дня происходит вылупление личинки.
2. Рабдитовидные личинки высвобождаются из яиц и развиваются в кале или почве.
3. Через 5-10 дней личинки становятся инвазионными.
4. Когда они контактируют с человеком-хозяином, они проникают через кожу и переносятся через кровеносные сосуды в сердце, а затем в легкие. Они проникают в легочные альвеолы, поднимаются по бронхиальному дереву к глотке и проглатываются.
5. Личинки попадают в тонкую кишку, где превращаются во взрослых особей. Взрослые черви живут в просвете тонкого кишечника. Они прикрепляются к стенке кишечника, питаются кровью (что приводит к потере крови хозяином) и откладывают яйца.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.