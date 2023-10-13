Жизненный цикл Лейшмании
1. Лейшманиоз передается во время укуса зараженных самок мухи флеботомина. Во время высасывания крови москиты из своего хоботка вводят метациклические промастиготы (инвазионная стадия).
2. Промастиготы фагоцитируются макрофагами, а также другими мононуклеарными фагоцитарными клетками.
3. В этих клетках промастиготы превращаются в амастиготы (тканевая форма).
4. Амастиготы размножаются путем простого деления и заражают другие мононуклеарные фагоцитарные клетки.
5–6. Во время высасывания крови на зараженном организме москиты заражаются, проглатывая макрофаги с зараженными амастиготами.
7. В средней части кишечника песчаной мухи амастиготы превращаются в промастиготы.
8. Там они размножаются, развиваются и мигрируют к хоботку мухи.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.