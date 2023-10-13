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Жизненный цикл <i >Лейшмании</i>

Жизненный цикл Лейшмании

  • 1. Лейшманиоз передается во время укуса зараженных самок мухи флеботомина. Во время высасывания крови москиты из своего хоботка вводят метациклические промастиготы (инвазионная стадия).

  • 2. Промастиготы фагоцитируются макрофагами, а также другими мононуклеарными фагоцитарными клетками.

  • 3. В этих клетках промастиготы превращаются в амастиготы (тканевая форма).

  • 4. Амастиготы размножаются путем простого деления и заражают другие мононуклеарные фагоцитарные клетки.

  • 5–6. Во время высасывания крови на зараженном организме москиты заражаются, проглатывая макрофаги с зараженными амастиготами.

  • 7. В средней части кишечника песчаной мухи амастиготы превращаются в промастиготы.

  • 8. Там они размножаются, развиваются и мигрируют к хоботку мухи.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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