5–6. Трофозоиты являются инфекционной формой. Они могут превращаться во временные непитающиеся жгутиковые формы, которые обычно возвращаются в состояние трофозоитов. Трофозоиты заражают человека или животных, проникая через слизистую оболочку носа — обычно во время купания или промывания носа (5), — и мигрируют в мозг (6) по обонятельным нервам, вызывая первичный амёбный менингоэнцефалит (PAM). Трофозоиты обнаруживаются в спинномозговой жидкости (СМЖ) и тканях, тогда как жгутиковые формы иногда встречаются в СМЖ. Цисты в ткани мозга не обнаруживаются.