При персистирующей легочной гипертензии новорожденных (ПЛГН) с право-левым шунтированием через артериальный проток (указывающим на надсистемное давление в легочной артерии) насыщение кислородом верхней части тела (предуктальное) может быть нормальным или сниженным. Более бедная кислородом кровь из правого желудочка поступает через легочный ствол и артериальный проток в нисходящую аорту, что приводит к снижению сатурации в нижней части тела (постдуктальной) относительно показателей в верхней части тела.