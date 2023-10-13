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Дифференциальный цианоз при персистирующей лёгочной гипертензии новорождённого (ПЛГН)

Дифференциальный цианоз при персистирующей лёгочной гипертензии новорождённого (ПЛГН)

При персистирующей легочной гипертензии новорожденных (ПЛГН) с право-левым шунтированием через артериальный проток (указывающим на надсистемное давление в легочной артерии) насыщение кислородом верхней части тела (предуктальное) может быть нормальным или сниженным. Более бедная кислородом кровь из правого желудочка поступает через легочный ствол и артериальный проток в нисходящую аорту, что приводит к снижению сатурации в нижней части тела (постдуктальной) относительно показателей в верхней части тела.

Data from Romer AJ, Johng S, Hsia J, Scott S, Reddy A, Gardner MM. Cyanosis in a Newborn Immediately after Birth. NEJM Evid. 2022;1(2):EVIDmr2100060. doi:10.1056/EVIDmr2100060