К сердечному циклу относятся систола (а), фаза изометрического сокращения (b), максимального выброса (с), сниженного выброса (d), протодиастолическая фаза (е), фаза изометрического расслабления (f), фаза быстрого притока (g), и диастаза, или медленного наполнения ЛЖ (h). В целях иллюстрации, временные интервалы между событиями на клапанах были модифицированы, а z точка продлена.

При отслеживании пульса на яремных венах, волна А представляет собой сокращение предсердия в конце диастолы, волна С – это толчок пульсирующей сонной артерии или выбухание трехстворчатого клапана в правое предсердие в начале систолы, зубец V – это увеличение давления и объема при наполнении правого предсердия в конце систолы и ранняя диастола, отрицательные волны X и X' представляют собой движение нижней части правого предсердия в направлении желудочка с волной X' в конце систолы, а волна Y – это открытие трехстворчатого клапана и наполнение желудочка в диастоле.