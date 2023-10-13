Декстро-транспозиция магистральных артерий
Неоксигенированная кровь, возвращаясь в правую часть сердца, поступает в аорту, вызывая тяжелый цианоз.
Оксигенированная кровь, возвращаясь в левое предсердие, снова входит в малый круг кровообращения. ПЖ гипертрофирован, в результате чего в овальном отверстии может произойти минимальное смешивание. Давление в предсердиях среднее.
АО = аорта; IVC = нижняя полая вена; LA = левое предсердие, LV = левый желудочек; PA = легочная артерия; PV = легочные вены; RА = правое предсердие; RV = правый желудочек; SVC = верхняя полая вена.