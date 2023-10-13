Изображены шум, характеристика, интенсивность и иррадиация. Звук закрытия пульмонального клапана предшествует звуку закрытия аортального клапана. Толчки левого желудочка (ЛЖ) и правого желудочка (ПЖ) указаны стрелками, выделенными жирным шрифтом. Присутствуют IV сердечный тон (S 4 ) и систолическое дрожание (T S ). a = звук закрытия аортального клапана; p = звук закрытия клапана лёгочной артерии; S 1 = I сердечный тон; S 2 = II сердечный тон; 3/6 = степень нарастания-убывания шума (проводится по обеим сторонам шеи); 2/6 = степень нарастания пансистолического шума над верхушкой; 1+ = незначительная прекардиальная пульсация при гипертрофии правого желудочка (стрелка указывает на направление пульсации); 2+ = умеренный толчок ЛЖ (стрелка указывает на направление толчка).