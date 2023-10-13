Грибовидный микоз (органов грудной клетки)
Грибовидный микоз (кожные Т-клеточные лимфомы) трудно отличить от незлокачественных хронических дерматозов. Точный диагноз может быть поставлен только на основании подробного клинического анамнеза (отсутствие прогрессирования незлокачественных поражений с течением времени) и биопсии с микроскопической оценкой.
(Courtesy of Libby Edwards, MD, Charlotte, NC.) By permission of the publisher. From Banks P, et al. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Available at www.images.md.