Грибовидный микоз (кожные Т-клеточные лимфомы) трудно отличить от незлокачественных хронических дерматозов. Точный диагноз может быть поставлен только на основании подробного клинического анамнеза (отсутствие прогрессирования незлокачественных поражений с течением времени) и биопсии с микроскопической оценкой.