На этом изображении показана цветная сканирующая электронная микрофотография (СЭМ) гломерулы почки (подоциты и капилляры почечного тельца). Клубочек состоит из плотной сети извитых капилляров, окружённых подоцитами. В каждой почке примерно 1 миллион клубочков. У подоцитов есть узкие клеточные отростки, которые, в свою очередь, образуют вторичные ответвления, которые называют ножками (педицелями). Подоциты полностью окружают капиллярную систему. Когда кровь проходит через каждый гломерул, вода и продукты обмена веществ фильтруются через стенки капилляров окружающими подоцитами. Около 100 литров крови фильтруется каждый час. Вода и продукты обмена проходят в просвет капсулы Боумена. Из капсулы вода и продукты обмена поступают в окружающие канальцы, где происходит их реабсорбция. Увеличение составляет ×1500, когда кратчайшая ось напечатана шириной 25 мм.