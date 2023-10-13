У пациентов с болезнью Аддисона выражена диффузная гиперпигментация, а также гиперпигментация на разгибательных поверхностях (здесь – на локтевых суставах), как показано на верхней левой панели. На верхней правой панели у пациента с болезнью Аддисона можно увидеть гиперпигментацию ладонной складки. На нижней левой панели у пациента с болезнью Аддисона хорошо различимы гиперпигментированные пятна десен. У некоторых пациентов с болезнью Аддисона проявляются витилиго и гиперпигментация, как показано на нижней правой панели.