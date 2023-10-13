На данной осевой компьютерной томограмме (слева) показано литическое поражение крестца (красная стрелка) с передним мягкотканным образованием (белая стрелка). С помощью биопсии можно обнаружить гигантоклеточную опухоль кости. На следующей компьютерной томограмме (справа), выполненной через 4 года после лечения деносумабом, показана прогрессирующая оссификация опухоли (зеленая стрелка) без увеличения ее размера.