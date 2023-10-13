Пальцы врача держат проксимальный отдел большеберцовой кости для его фиксации; руки не должны быть размещены непосредственно у точки пункции (чтобы избежатьпрокол собственной руки). К тому же полотенце может быть размещено под коленом, чтобы поддержать его. Врач держит иглу крепко в другой руке. Игла вводится с умеренным давлением и вращательными движениями, которые останавливаются, как только чувствуется проникновение через кору. Некоторые иглы имеют пластиковую ручку, которая регулируется,чтобы предотвратить слишком глубокое проникновение в полость илиполный прокол кости.