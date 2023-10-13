ВИЧ-ассоциированную нефропатию можно отличить от фокального сегментарного гломерулосклероза по ретикулярным включениям в цитоплазме эндотелиальных клеток при просвечивающей электронной микроскопии (×20 000). Однако из-за использования высокоактивной антиретровирусной терапии эти ретикулярные включения в настоящее время редкое явление.