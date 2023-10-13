Это фото показывате древовидный (эпителиальный) кератит, который характеризуется разветвленным дефектом эпителия роговицы, напоминающим ветвящееся дерево. Обратите внимание на тонкость дендрита и увеличенные луковицы на концах каждой ветви. Их лучше всего видно с помощью флуоресцеинового окрашивания (зеленый цвет). На этом фото разветвления также были окрашены другим красителем (бенгальским розовым), окрашивающим в красный цвет.