skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon
Вирус простого герпеса (древовидный кератит)

Вирус простого герпеса (древовидный кератит)

Это фото показывате древовидный (эпителиальный) кератит, который характеризуется разветвленным дефектом эпителия роговицы, напоминающим ветвящееся дерево. Обратите внимание на тонкость дендрита и увеличенные луковицы на концах каждой ветви. Их лучше всего видно с помощью флуоресцеинового окрашивания (зеленый цвет). На этом фото разветвления также были окрашены другим красителем (бенгальским розовым), окрашивающим в красный цвет.

ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY