Вакциния прогрессирующая (поражение кожи, также описанное как вакциния некротическая)
Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета.
Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.