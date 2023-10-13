Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета.