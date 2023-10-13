Генерализованная вакциния - это диффузно распространяющиеся поражения, вызванные введением вакцины в результате гематогенного распространения вируса осповакцины после вакцинации. Несмотря на то, что они могут иметь устрашающий внешний вид, системные вакцинии обычно доброкачественные.