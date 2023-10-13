Вакциния генерализованная
Генерализованная вакциния - это диффузно распространяющиеся поражения, вызванные введением вакцины в результате гематогенного распространения вируса осповакцины после вакцинации. Несмотря на то, что они могут иметь устрашающий внешний вид, системные вакцинии обычно доброкачественные.
Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.