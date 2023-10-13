Антиретровирусная терапия и ведение младенцев с внутриутробным или интранатальным воздействием ВИЧ в зависимости от риска его передачи
* Ранняя (острая или недавняя) ВИЧ-инфекция в период беременности может приводить к тому, что виремия возникает на ранних сроках гестации, но затем подавляется после 20-й недели и остаётся таковой до родоразрешения. В данной ситуации рекомендуется принимать решения, руководствуясь конкретной клинической ситуацией. См. таблицу Антиретровирусная терапия у новорожденных соответственно группе риска по заражению ВИЧ .
† Профилактика ZDV проводится в течение в общей сложности 6 недель, даже если другие препараты назначаются на более короткий срок.
‡ При отрицательном результате NAT на ВИЧ, выполненного при рождении.
NAT = тест на нуклеиновые кислоты; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ZDV = зидовудин.
Data from Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living With HIV. Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States. Care of Infants With Perinatal Exposure to HIV. December 19, 2024. Accessed June 19, 2025.