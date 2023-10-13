* Ранняя (острая или недавняя) ВИЧ-инфекция в период беременности может приводить к тому, что виремия возникает на ранних сроках гестации, но затем подавляется после 20-й недели и остаётся таковой до родоразрешения. В данной ситуации рекомендуется принимать решения, руководствуясь конкретной клинической ситуацией. См. таблицу Антиретровирусная терапия у новорожденных соответственно группе риска по заражению ВИЧ .

† Профилактика ZDV проводится в течение в общей сложности 6 недель, даже если другие препараты назначаются на более короткий срок.

‡ При отрицательном результате NAT на ВИЧ, выполненного при рождении.

NAT = тест на нуклеиновые кислоты; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ZDV = зидовудин.