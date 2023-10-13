Обычно передние две трети обоих яичек покрыты влагалищной оболочкой, между листками которой может накапливаться жидкость. Влагалищная оболочка прикрепляется к заднебоковой поверхности яичек и ограничивает их перемещения в мошонке. Если место прикрепления слижшком высокое (впереди и краниально), яички могут свободно перемещаться, и перекрут более вероятен. А: Фиксация нормальная. B: Фиксация в слишком высокой точке, что позволяет яичку вращаться вокруг поперечной оси и приводит к перекруту.