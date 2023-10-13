На этом рисунке показаны анатомические варианты матки. Длина матки зрелой небеременной женщины составляет от 7 до 9 см, ширина – 6,5 см, толщина мышечных стенок – около 3,5 см. Он удерживается в свободном положении связками, складками брюшинной ткани и давлением соседних органов, таких как мочевой пузырь, толстая и прямая кишка. У большинства женщин матка повернута и наклонена вперед, так что опирается на мочевой пузырь. Однако она может быть загнута или наклонена назад. Различные степени сгибания являются нормальными. У рожавших женщин часто наблюдается ретрофлексия матки.