* PPV: инициировать реанимацию с помощью комнатного воздуха (21% FiO2) младенцам ≥ 35 недель гестационного возраста или 21–30% FiO2 младенцам < 35 недель гестационного возраста. Если цели насыщения крови O2 не достигнуты, повышайте титр концентрации вдыхаемого кислорода.

† Соотношение 3:1 сжатий:вдохов в общей сложности 90 сжатий и 30 вдохов в минуту. Сжатия и возможность вдохов осуществляются последовательно, не одновременно. Таким образом, проводится 3 сжатия со скоростью 120 манипуляций/минуту, затем 1 вдох через 1/2 секунды.