Продольная пигментации ногтя (полосовидная меланонихия, голубая стрелка) и гиперпигментация, проходящая через ногтевую лунку к проксимальной ногтевой складке (признак Хатчисона, красная стрелка) среднего пальца с округлым пигментированным поражением ногтя большого пальца. У этого пациента диагностировали акральную лентигинозную меланому (форма злокачественной меланомы).