Акральная лентигинозная меланома (симптом Хатчинсона)
Продольная пигментации ногтя (полосовидная меланонихия, голубая стрелка) и гиперпигментация, проходящая через ногтевую лунку к проксимальной ногтевой складке (признак Хатчисона, красная стрелка) среднего пальца с округлым пигментированным поражением ногтя большого пальца. У этого пациента диагностировали акральную лентигинозную меланому (форма злокачественной меланомы).
Image courtesy of Carl Washington, MD, and Mona Saraiya, MD, MPH, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.