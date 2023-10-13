Акральная лентигинозная меланома
На этой фотографии видна продольная пигментация ногтя (полосатая меланонихия, синяя стрелка) и гиперпигментация, распространяющаяся через ногтевую лунку на проксимальную ногтевую складку (признак Хатчинсона, красная стрелка) на среднем пальце. Акрально-лентигинозная меланома, наиболее распространенный тип меланомы среди людей с сильно пигментированной кожей, развивается на ладонной, подошвенной или подногтевой коже. У этого пациента диагностировали акральную лентигинозную меланому (форма злокачественной меланомы). (Темная область на ногте большого пальца кисти является подногтевой гематомой.)
Photo courtesy of Carl Washington, MD and Mona Saraiya, MD, MPH, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.