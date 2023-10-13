На этой фотографии видна продольная пигментация ногтя (полосатая меланонихия, синяя стрелка) и гиперпигментация, распространяющаяся через ногтевую лунку на проксимальную ногтевую складку (признак Хатчинсона, красная стрелка) на среднем пальце. Акрально-лентигинозная меланома, наиболее распространенный тип меланомы среди людей с сильно пигментированной кожей, развивается на ладонной, подошвенной или подногтевой коже. У этого пациента диагностировали акральную лентигинозную меланому (форма злокачественной меланомы). (Темная область на ногте большого пальца кисти является подногтевой гематомой.)