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Шкала TIMI (тромболизис при инфаркте миокарда) для оценивания инфаркта миокарда без элевации сегмента ST на фоне нестабильной стенокардии
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