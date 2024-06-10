honeypot link
skip to main content
Справочник Msd
Профессиональная версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ИСТОЧНИКИ
КОММЕНТАРИИ
ОПРОСЫ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Профессиональная
/
Клинические калькуляторы
/
Прогнозируемые значения PFT согласно нейтрально-расовым уравнениям, разработанным в 2022 году экспертной группой Европейского респираторного общества по стандартизации легочных функциональныхтестов (Global Lung function Initiative — GLI), возраст 3–95 лет
/
По этим темам
Скорость потока, легочные объемы и петля поток–объем