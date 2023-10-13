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Коклюш (классический коклюш)

Коклюш с судорожным кашлем у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.

В этой записи ребенок кашляет без вдоха до тех пор, пока она не опустошит свои легкие, а затем вдыхает с криком. Шумный вдох вызван аддукцией голосовых связок во время вдоха.

Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.

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Коклюш (классический коклюш)

Коклюш с судорожным кашлем у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.

В этой записи ребенок кашляет без вдоха до тех пор, пока она не опустошит свои легкие, а затем вдыхает с криком. Шумный вдох вызван аддукцией голосовых связок во время вдоха.

Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.

По этим темам