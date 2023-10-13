Коклюш (классический коклюш)
Коклюш с судорожным кашлем у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.
В этой записи ребенок кашляет без вдоха до тех пор, пока она не опустошит свои легкие, а затем вдыхает с криком. Шумный вдох вызван аддукцией голосовых связок во время вдоха.
Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.
Коклюш (классический коклюш)
Коклюш с судорожным кашлем у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.
В этой записи ребенок кашляет без вдоха до тех пор, пока она не опустошит свои легкие, а затем вдыхает с криком. Шумный вдох вызван аддукцией голосовых связок во время вдоха.
Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.