Расщепление 2-ого сердечного тона
Тон представляет собой тон S1-S2 в состоянии покоя («вне») и тон S1-A2-P2 при вдохе («в»). 2-й сердечный тон (S2) расщепляется при вдохе, поскольку внутригрудное давление уменьшается, втягивая больше крови в правый желудочек и отсрочивая закрытие клапана легочной артерии.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Расщепление 2-ого сердечного тона
Тон представляет собой тон S1-S2 в состоянии покоя («вне») и тон S1-A2-P2 при вдохе («в»). 2-й сердечный тон (S2) расщепляется при вдохе, поскольку внутригрудное давление уменьшается, втягивая больше крови в правый желудочек и отсрочивая закрытие клапана легочной артерии.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).