Расщепление 2-ого сердечного тона при блокаде правой ножки пучка Гиса
Тон парадоксального расщепления, т.е., S1–A2–P2 в состоянии покоя («из») с еще более широким A2–P2 интервалом на вдохе («в»). Блокада правой ножки пучка Гиса задерживает закрытие клапана легочной артерии, так что S2 расщепление становится слышимым в состоянии покоя. При вдохе внутригрудное давление снижается, при этом в правый желудочек втягивается больше крови и закрытие клапана легочной артерии еще дольше откладывается, таким образом нормальное расщепление становится шире.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Расщепление 2-ого сердечного тона при блокаде правой ножки пучка Гиса
Тон парадоксального расщепления, т.е., S1–A2–P2 в состоянии покоя («из») с еще более широким A2–P2 интервалом на вдохе («в»). Блокада правой ножки пучка Гиса задерживает закрытие клапана легочной артерии, так что S2 расщепление становится слышимым в состоянии покоя. При вдохе внутригрудное давление снижается, при этом в правый желудочек втягивается больше крови и закрытие клапана легочной артерии еще дольше откладывается, таким образом нормальное расщепление становится шире.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).