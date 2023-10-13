Расщепление 2-ого сердечного тона при блокаде левой ножки пучка Гиса
Звук парадоксального расщепления, т.е., S1–P2–A2 в состоянии покоя («из») и S1–S2 при вдохе («в»). Блокада левой ножки пучка Гиса задерживает закрытие аортального клапана, так что расщепление сердечного тона прослушивается в состоянии покоя; при вдохе снижается внутригрудное давление, правый желудочек больше заполняется кровью, задерживая закрытие клапана легочной артерии, пока не произойдет наложение на A2 и расщепление становится бесшумным.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Расщепление 2-ого сердечного тона при блокаде левой ножки пучка Гиса
Звук парадоксального расщепления, т.е., S1–P2–A2 в состоянии покоя («из») и S1–S2 при вдохе («в»). Блокада левой ножки пучка Гиса задерживает закрытие аортального клапана, так что расщепление сердечного тона прослушивается в состоянии покоя; при вдохе снижается внутригрудное давление, правый желудочек больше заполняется кровью, задерживая закрытие клапана легочной артерии, пока не произойдет наложение на A2 и расщепление становится бесшумным.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).