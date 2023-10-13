Расщепление 2-го сердечного тона при дефекте межпредсердной перегородки
Выслушивается звук фиксированного расщепления второго сердечного тона (S2), т.е. S1-A2-P2 во время состояния покоя ("из") и во время вдоха («внутрь»). Расщепление фиксировано, потому что объем потока через правый желудочек увеличивается на протяжении всего дыхательного цикла, устраняя нормальную задержку закрытия клапана легочной артерии, связанную со вдохом.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Расщепление 2-го сердечного тона при дефекте межпредсердной перегородки
Выслушивается звук фиксированного расщепления второго сердечного тона (S2), т.е. S1-A2-P2 во время состояния покоя ("из") и во время вдоха («внутрь»). Расщепление фиксировано, потому что объем потока через правый желудочек увеличивается на протяжении всего дыхательного цикла, устраняя нормальную задержку закрытия клапана легочной артерии, связанную со вдохом.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).