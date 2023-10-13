Шум трения перикарда
Шумы трения часто описывают как скрип или царапанье, но они могут звучать и как более распространенные шумы. Этот шум трения является чаще всего трехфазным с мягким систолическим компонентом и двумя более громкими компонентами в быстрой последовательности во время ранней диастолы.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум трения перикарда
Шумы трения часто описывают как скрип или царапанье, но они могут звучать и как более распространенные шумы. Этот шум трения является чаще всего трехфазным с мягким систолическим компонентом и двумя более громкими компонентами в быстрой последовательности во время ранней диастолы.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).