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Шум трения перикарда

Шумы трения часто описывают как скрип или царапанье, но они могут звучать и как более распространенные шумы. Этот шум трения является чаще всего трехфазным с мягким систолическим компонентом и двумя более громкими компонентами в быстрой последовательности во время ранней диастолы.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам

Шум трения перикарда

Шумы трения часто описывают как скрип или царапанье, но они могут звучать и как более распространенные шумы. Этот шум трения является чаще всего трехфазным с мягким систолическим компонентом и двумя более громкими компонентами в быстрой последовательности во время ранней диастолы.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам