Шумы при открытом артериальном протоке
Шум открытого артериального протока является классически непрерывным и машиноподобным по своему характеру. При больших левосторонних объемах он может сопровождаться S3 и шумом митрального диастолического потока.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шумы при открытом артериальном протоке
Шум открытого артериального протока является классически непрерывным и машиноподобным по своему характеру. При больших левосторонних объемах он может сопровождаться S3 и шумом митрального диастолического потока.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).