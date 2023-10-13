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Шумы при открытом артериальном протоке

Шум открытого артериального протока является классически непрерывным и машиноподобным по своему характеру. При больших левосторонних объемах он может сопровождаться S3 и шумом митрального диастолического потока.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам

Шумы при открытом артериальном протоке

Шум открытого артериального протока является классически непрерывным и машиноподобным по своему характеру. При больших левосторонних объемах он может сопровождаться S3 и шумом митрального диастолического потока.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам