Шум при митральном стенозе
Явный шум стеноза митрального клапана с пресистолической акцентуацией, описываемый как звук, напоминающий рычание и лай. Шумы при митральном стенозе, как правило, грохочущие и низкочастотные, нарастающие в конце диастолы.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум при митральном стенозе
Явный шум стеноза митрального клапана с пресистолической акцентуацией, описываемый как звук, напоминающий рычание и лай. Шумы при митральном стенозе, как правило, грохочущие и низкочастотные, нарастающие в конце диастолы.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).