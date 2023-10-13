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Шум при митральном стенозе

Явный шум стеноза митрального клапана с пресистолической акцентуацией, описываемый как звук, напоминающий рычание и лай. Шумы при митральном стенозе, как правило, грохочущие и низкочастотные, нарастающие в конце диастолы.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

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Шум при митральном стенозе

Явный шум стеноза митрального клапана с пресистолической акцентуацией, описываемый как звук, напоминающий рычание и лай. Шумы при митральном стенозе, как правило, грохочущие и низкочастотные, нарастающие в конце диастолы.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам