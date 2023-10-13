honeypot link
skip to main content
Справочник Msd
Профессиональная версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ИСТОЧНИКИ
КОММЕНТАРИИ
ОПРОСЫ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Профессиональная
/
Аудио
/
Влажные хрипы
/
Влажные хрипы
Audio file courtesy of David W. Cugell, MD.
По этим темам
Обследование пациента с заболеваниями органов дыхания
Обследование органов сердечно-сосудистой системы
Бронхиолит
Круп
Влажные хрипы
Audio file courtesy of David W. Cugell, MD.
По этим темам
Обследование пациента с заболеваниями органов дыхания
Обследование органов сердечно-сосудистой системы
Бронхиолит
Круп