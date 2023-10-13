Шум при аортальном стенозе (среднесистолический шум изгнания, форма «крещендо-декрещендо»)
Тон представляет собой среднесистолический шум изгнания, формы «крещендо-декрещендо». В данном примере шестой звук представляет собой желудочковую экстрасистолу (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ, что является причиной увеличения турбулентного потока через стенозированный клапан во время следующего желудочкового сокращения.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум при аортальном стенозе (среднесистолический шум изгнания, форма «крещендо-декрещендо»)
Тон представляет собой среднесистолический шум изгнания, формы «крещендо-декрещендо». В данном примере шестой звук представляет собой желудочковую экстрасистолу (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ, что является причиной увеличения турбулентного потока через стенозированный клапан во время следующего желудочкового сокращения.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).