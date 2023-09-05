Обзор расстройств из-за изменений концентрации кальция (Overview of Disorders of Calcium Concentration)

Кальций (Ca) необходим для нормального протекания процессов сокращения мышц, проведения нервных импульсов, секреции гормонов, свертывания крови и многих других процессов. Кроме того, надлежащая концентрация кальция требуется для различных других метаболических процессов.

Поддержание запасов кальция в организме (во избежание гипокальциемии или гиперкальциемии) зависит от

потребления кальция с пищей;

поглощения кальция из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

почечной экскреции кальция

При сбалансированной диете ежедневно потребляется примерно 1000 мг кальция; около 200 мг/день выводится через желудочно-кишечный тракт с желчью и другими секретами. В зависимости от концентрации в крови паратиреоидного гормона (ПТГ) и активного витамина D, 1,25(ОН)2D (1,25-дигидроксихолекальциферола, кальцитриола), примерно 200-400 мг этого кальция абсорбируется из кишечника каждый день (см. также Недостаточность витамина D). Оставшиеся 800-1000 мг выводятся с калом. Баланс кальция обеспечивается за счет почечной экскреции кальция в среднем 200 мг/день, что также зависит от уровней ПТГ и кальцитонина.

Как вне-, так внутриклеточная концентрация кальция строго регулируется двунаправленным транспортом кальция через плазматическую мембрану клеток и внутриклеточных органелл, таких как эндоплазматический ретикулум, саркоплазматический ретикулум мышечных клеток и митохондрий.

Ионизированный кальций является физиологически активной формой. Уровень ионизированного кальция в цитозоле поддерживается в границах микромолярных колебаний (< 1/1000 концентрации в сыворотке). Ионизированный кальций действует как внутриклеточный второй посредник; он участвует в сокращении скелетных мышц, усилении возбуждения-сокращения в сердечной и гладкой мышцах, активации протеинкиназ и фосфорилировании ферментов. Кальций также участвует в действии других внутриклеточных посредников, таких как цАМФ (циклический аденозин монофосфат) и инозитол 1,4,5-трифосфат, и, таким образом, опосредует клеточный ответ на многочисленные гормоны, включая: эпинефрин, глюкагон, вазопрессин (антидиуретический гормон), секретин и холецистокинин.

Несмотря на важную роль кальция во внутриклеточных процессах, около 99% общего его количества в организме содержится в костях в виде кристаллов гидроксиапатита. Примерно 1% содержащегося в костях кальция свободно обменивается с кальцием экстрацеллюлярной жидкости и, таким образом, участвует в компенсации сдвигов в балансе кальция.

Общая концентрация кальция в сыворотке в норме колеблется от 8,8 до 10,4 мг/дл (2,20-2,60 ммоль/л). Около 40% всего количества кальция, присутствующего в крови, связано с белками плазмы, преимущественно с альбумином. Остальные 60% включают ионизированный кальций плюс кальций в форме комплекса с фосфатом и цитратом. Общий кальций (т.е., связанный с белками, комплексный и ионизированный кальций) обычно определяется клиническими лабораторными измерениями.

Тем не менее, в идеале, следует оценивать или измерять ионизированный (или свободный) кальций, потому что это физиологически активная форма кальция в плазме, а также его уровень в крови не всегда коррелирует с общим кальцием в сыворотке.

Считается, что на долю ионизированного кальция в большинстве случаев приходится примерно 50% общего количества кальция в сыворотке крови.

Ионизированный кальций можно оценить, исходя из общего уровня сывороточного кальция и сывороточного альбумина (См.также Оценка концентрации ионизированного кальция).

Прямое определение ионизированного кальция из-за трудности проведения процедуры обычно ограничивается пациентами с подозрением на значительные нарушения белкового связывания кальция в сыворотке.

Нормальный диапазон концентрации ионизированного кальция в сыворотке крови несколько различается между лабораториями, но обычно составляет 4,7–5,2 мг/дл (1,17–1,30 ммоль/л).