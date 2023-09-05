Обзор нарушений концентрации магния(Overview of Disorders of Magnesium Concentration)

Mагний занимает 4-е место среди наиболее распространенных катионов в организме. В организме взрослого человека весом 70 кг – около 2000 мЭкв (1000 ммоль) магния. Примерно 50% этого количества содержится в костях и лишь очень медленно обменивается с магнием других пространств. В ЭЦЖ содержится всего лишь около 1% от общего количества магния в организме. Остальное его количество находится во внутриклеточном пространстве. В норме концентрация магния в сыворотке крови колеблется в пределах 1,8–2,6 мг/дл (0,74–1,07 ммоль/л).

Поддержание концентрации магния в сыворотке во многом зависит от его поступления с пищей и эффективности реабсорбции в почках и кишечнике. В первые 7 дней потребления диеты без магния его экскреция с мочой и калом падает примерно до 12,5 мг/день (0,5 ммоль/день).

Около 70% сывороточного магния фильтруется почками; остаток связывается с белком. Связывание магния с белками зависит от рН.

Между концентрацией магния в сыворотке, с одной стороны, и его общим содержанием в организме или внутриклеточным количеством с другой, нет жесткой связи. Тем не менее, значительное снижение уровня магния в сыворотке крови (гипомагниемия) может свидетельствовать об уменьшении общего содержания магния в организме. Гипермагнезиемия чаще всего вызывается почечной недостаточностью.

Mагний активирует многие ферменты или определяет их функцию. От магния зависят все ферментативные процессы с участием АТФ (аденозин трифосфат) и многие ферменты метаболизма нуклеиновых кислот. Магний необходим для активности кофактора тиаминпирофосфата и, по всей вероятности, для стабилизации структуры таких макромолекул, как ДНК и РНК.

Обмен магния также тесно связан с обменом калиция и калия, но механизм этой связи не до конца понятен.