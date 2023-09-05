Обзор нарушений из-за концентрации фосфата

Фосфор – один из наиболее распространенных элементов, присутствующих в организме человека. Большая часть фосфора в организме связана в комплекс с кислородом в виде фосфата.

Примерно 85% общего количества фосфатов (500-700 г) содержится в костях, где они являются важным компонентом гидроксиапатита. В мягких тканях фосфаты присутствуют в основном внутриклеточно, будучи интегральной частью ряда органических соединений, включая нуклеиновые кислоты и фосфолипиды клеточных мембран.

Фосфаты также участвуют в аэробном и анаэробном энергетическом обмене. Содержащийся в эритроцитах 2,3-дифосфоглицерат (2,3-ДФГ) играет важнейшую роль в доставке кислорода в ткани. Аденозин дифосфат (АДФ) и аденозин трифосфат (АТФ) содержат фосфат и используют химические связи между группами фосфата для сохранения энергии.

Фосфаты являются главными внутриклеточными анионами, но присутствуют и в плазме.

Концентрация фосфата в сыворотке у взрослых людей в норме колеблется от 2,5 до 4,5 мг/дл (0,81-1,45 ммоль/л). У новорожденных концентрация фосфатов на 50%, а у детей – на 30% выше, что связано, вероятно, с важной ролью содержащих фосфаты соединений в процессах роста.

Концентрация фосфатов может стать

Типичная американская диета содержит порядка 800-1500 мг фосфатов. Количество фосфатов, выводимое с калом, зависит от потребления связывающих веществ (главным образом, кальция). Витамин D усиливает всасывание в кишечнике не только кальция, но и фосфатов.

Экскреция фосфатов почками примерно соответствует их всасыванию в желудочно-кишечном тракте, что обеспечивает баланс фосфатов. Снижение уровня фосфатов наблюдается при различных заболеваниях, но в норме уравновешивается задержкой фосфатов почками. Костные запасы фосфата служат резервуаром, демпфирующим изменения концентрации фосфата в плазме и клетках.