Причиной гиперфосфатемии обычно является

Снижение почечной экскреции фосфата

Почечная недостаточность на поздних стадиях (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 30 мл/минуту) уменьшает экскрецию в степени, достаточной для увеличения содержания фосфатов в сыворотке. Нарушение экскреции фосфатов с мочой, даже в отсутствие хронического заболевания почек, наблюдается также при псевдогипопаратиреозе, гипопаратиреозе и подавлении функции паращитовидных желез (как от гиперкальциемии вследствие избытка витамина А или витамина D либо гранулематозного заболевания).

Причиной гиперфосфатемии может быть и перемещение настолько большого количества фосфатов из клеток в ЭЦЖ, что это превышает экскреторную способность почек. Этот трансцеллюлярный сдвиг наиболее часто встречается при

Диабетическом кетоацидозе (несмотря на снижение общего количества фосфата в организме)

Травмы с размозжением тканей

Атравматический рабдомиолиз

Генерализованные системные инфекции

Синдром распада опухоли

Гиперфосфатемия развивается также при избыточном приеме фосфатов и иногда – при злоупотреблении клизмами с фосфатами.

В случаях гиперпротеинемии (например, при миеломной болезни или макроглобулинемии), дислипидемии, гемолиза или гипербилирубинемии гиперфосфатемия может быть ложной.